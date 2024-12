Gli 80 anni di Morandi. Trasferta e nuovo disco Gianni vola con Anna

Tutto in poche ore. Il volo per Lisbona ieri mattina (con tanto di C’era un ragazzo intonato al microfono di bordo prima del decollo), per festeggiare gli 80 anni con la moglie Anna e la passione di una vita, il Bologna formato Champions. E poi il nuovo disco, in uscita domani, L’attrazione, dal titolo del brano scritto da Jovanotti che ha aperto le danze qualche settimana fa. C’era davvero un ragazzo che non finisce mai di stupire, il nostro Gianni Morandi, che ieri ha festeggiato un traguardo importante fra calcio e musica. E proprio C’era un ragazzo che come me è uno dei brani più attesi di questa maxi raccolta dei più grandi successi: la nuova versione ha riunito Alessandra Amoroso, Ariete, Bresh, Gaia, Gigi D’Alessio, J-AX, Jovanotti, Marco Morandi, Naska, Noemi, Paola & Chiara, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro. Altra collaborazione importante, quella con Annalisa per Banane e Lampone. Diciassette i brani iconici – come Vita, Scende la pioggia, In ginocchio da te, Se perdo anche te, Andavo a cento all’ora, Occhi di ragazza, Canzoni stonate e Uno su mille– comprese le più recenti collaborazioni con Jovanotti in Evviva!, Apri tutte le porte e L’attrazione.

"Per questo compleanno così importante ho ricevuto un grandissimo regalo da parte di tanti amici e colleghi", racconta il cantante di Monghidoro. Che, alla mezzanotte, ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae da ragazzino, con un microfono in mano e la frase "Quanta strada abbiamo fatto... ". E di strada ne ha fatta (e corsa) davvero tanta Gianni, stretto ieri nell’abbraccio online di amici, familiari, artisti. Dagli auguri del sindaco Lepore al presidente del Senato Ignazio La Russa. E una carrellata di artisti, compresi Vasco e l’amico Jovanotti, che gli ha dedicato una ’Occhi di ragazz...o’ alla chitarra: "Grazie, da parte mia e di tutti quanti".

le. gam.