Guide abusive a Bologna, arriva la multa da 1.032 euro

Bologna, 14 aprile 2023 – La campagna “Stop guide abusive” è una iniziativa promossa da Confguide, Confcommercio Ascom Bologna e sostenuta da Comune, Territorio Turistico Bologna-Modena, Tper e Bologna Welcome, che mette in campo “circa 500 locandine per tutti i turisti – come annuncia Mattia Santori, delegato al Turismo e presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena – a cui si aggiungono gli infopoint di Bologna Welcome, i centri e gli hub provinciali e anche tutti i volantini negli autobus”.

Turisti a Bologna: stop alle guide turistiche abusive, arriva la multa

La presidente di Configuide, Paola Balestra, definisce l’abusivismo come una piaga e aggiunge che loro sono guide specializzate che per poter lavorare hanno studiato e si sono aggiornate; gli abusivi, invece, “ci rubano il lavoro e danno delle immagini non coerenti della città perché non competenti“.

Sul tema si è espresso anche Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, che ha raccontato di come, per colpa dell’abusivismo, “sono 3500 i posti di lavoro persi” e di come sia un problema che interessa le imprese, il turismo, il commercio e i servizi.

Il Comune – come ha sottolineato Matilde Madrid, Capo di Gabinetto con delega alla Sicurezza urbana integrata – ha messo in campo 6 servizi speciali con 4 operatori ciascuno. Delle 22 guide controllate, solo una è stata sanzionata. La pena è una multa di 1032 euro.

Per Santori, la campagna è il risultato di “un grande un lavoro di squadra e di prevenzione da parte di tutti. “Questa operazione – conclude Santori – serve a portare più guide competenti e che mettono regolarmente in campo il loro sapere”.