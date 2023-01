Croatti (M5s): "Guide turistiche, stop agli abusivi"

Basta con le guide turistiche abusive. Per mettere fine al fenomeno, il senatore riminese del M5s Marco Croatti ha depositato un disegno di legge per la disciplina della professione della guida turistica. "L’obiettivo è fissare i princìpi fondamentali di regolamentazione della professione, lasciando poi alle regioni la disciplina della materia nel rispetto degli stessi". Il senatore ricorda che "la professione delle guide turistiche è stata oggetto di numerosi tentativi di riforma, anche a seguito delle varie disposizioni europee". Tentativi che "hanno generato caos e un’anarchia legislativa assoluta". Oggi "mettere ordine nella professione è essenziale per l’Italia. La riforma non può più attendere, ed è fondamentale anche per territori come Rimini, che continuano a investire sul proprio importante patrimonio storico-culturale e devono contare su professionisti qualificati per valorizzarlo al meglio". Tra le proposte contenuto nel disogno di legge presentata da Croatti un percorso di formazione di 650 ore e un sistema per "tutelare le guide professioniste dagli abusivi".