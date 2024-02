I commenti dei cittadini. Boom di partecipanti : "Lo smog è aumentato": "No, siamo più sicuri"

Più di settemila persone hanno aderito al nostro sondaggio, votando a favore o contro il provvedimento che sta rivoluzionando la viabilità cittadina. Tra ’no’ categorici e aperture positive verso il nuovo limite di velocità, ’Città 30’ continua a essere la protagonista assoluta di queste settimane. Nel dettaglio, i nostri votanti si sono divisi in due fazioni: i favorevoli sono il 20%, mentre i contrari rappresentano la maggioranza, ossia l’80%.

Tra coupon inviati alla redazione di via Mattei, mail arrivate al nostro indirizzo postale e commenti online, il fiume di opinioni non intende fermarsi. Eccone alcuni.

Sì. Il limite dei 30 andrebbe un po’ rivisto limitandolo solo a zone che veramente lo necessitano. Ma ho notato che da quando c’è ’Città 30’, tutti rispettano i 50 chilometri orari e ora c’è maggiore attenzione. L’accesso alle rotonde è più fluido, perché c’è consapevolezza anche della velocità altrui.

Commento online

Per me è no. Bisogna dire basta a spese inutili per dei cartelli a spese dei cittadini.

Simone Lazzari

Bisogna conciliare il diritto alla mobilità sicura per tutti, in particolare per soggetti circolanti più esposti agli incidenti con gravi conseguenze personali, ovvero pedoni, ciclisti e ciclomotori.

Commento online

Serve fare rispettare il limite dei 50 chilometri orari, controllando anche ciclisti e monopattini. I 30 chilometri orari creano più inquinamento e traffico. Contrario.

R. Pisani

Tra i problemi ci sono le biciclette: quasi tutte sono senza luci, per le quali i semafori non sembrano esistere e percorrono le strade anche in sensi vietati. E quando capita un incidente, poi, hanno sempre ragione.

Coupon non firmato

Sono favorevole. Questo limite ha diminuito il traffico. Le vie principali, poi, sono rimaste a 50 chilometri orari e non sono state interessate dal provvedimento. Sono diminuiti gli incidenti, e anche se si salveranno poche vite umane, ne vale sempre la pena.

Commento online

Credo che serva solo fare rispettare i limiti già esistenti. In più, ci sono biciclette e monopattini senza regole, sono al buio. Vorrei più sicurezza mentre cammino a piedi, in casa o in autobus. Non sono d’accordo.

Coupon non firmato

Ai 50 chilometri orari si inquina per 60 minuti l’ora. Ai 30, invece, si inquina il 66,66% in più. Non si tratta di ideologia, ma di matematica. Per me è no.

Gian Paolo Musiani

Al sondaggio del Carlino ho scritto no. I motivi per cui sono contrario si leggono ogni giorno su questa pagina del giornale.

Flavio Bugamelli

Sono d’accordo con il provvedimento. Detto questo, ho alcuni suggerimenti: servirebbe illustrare meglio i benefici della riduzione della velocità e, in più, servirebbe indicare più chiaramente le zone 30, anche con il segnale per i navigatori.

Commento online

Non condivido la decisione. È meglio un limite simile ai 40 chilometri orari. Per i mezzi pubblici, invece, è il caso di mantenere i 50 chilometri orari.

Raffaella Gelati

Prima di partire con questa idea malsana, il sindaco di tutti avrebbe dovuto indire un referendum.

Coupon non firmato

Credo che i limiti dei 30 chilometri orari risultano essere pericolosi per distrazione. Siamo costantemente attenti al contachilometri.

Coupon non firmato

Sono contrario al progetto. Servono maggiori controlli sul rispetto del limite dei 50 chilometri orari.

Francesco Samuelli

Non sono assolutamente d’accordo. Inoltre è aumentato lo smog, con un traffico così rallentato.

Coupon non firmato

È giusto rivedere periodicamente le aree con i limiti per mantenere la scelta ottimale. Il principio mi vede d’accordo: andare più piano.

Commento online