I prigionieri dimenticati rivivono in una mostra

‘Il valore di una scelta’. È il titolo dell’iniziativa del Comune di Persiceto che attraverso due eventi, uno tenutosi mercoledì online e l’altro in programma oggi, intende approfondire i temi della prigionia e della resistenza non armata degli Imi (Internati militari italiani). Vale a dire i dimenticati "prigionieri volontari", deportati in campi di lavoro tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Mercoledì si è quindi tenuta la conferenza online dal titolo ‘L’altra resistenza, la scelta degli Imi’. E sono stati approfonditi i temi della prigionia e della resistenza non armata dei militari deportati in campi di lavoro tedeschi dopo l’8 settembre 1943 per aver detto no al nazifascismo.

L’incontro ha visto diversi interventi dal titolo: ‘Lo scrigno della memoria degli internati militari italiani: il museo dell’internamento dell’Anei’; ‘Gli internati militari bolognesi: lo stato delle ricerche’ e ‘Da San Giovanni in Persiceto al cimitero militare di Amburgo, ottant’anni dopo’. Oggi, invece, è in programma l’inaugurazione della mostra ‘Il valore di una scelta’ che si terrà alle 10,30 nella sala consiliare del municipio, a cura del Gruppo archeologico storico ambientale, Agen.Ter, Aned e Anpi, in collaborazione con il Comune.

Interverranno per l’occasione Maura Pagnoni, assessore a Scuola, Cultura e Turismo del Comune di San Giovanni in Persiceto;Marco Marchesini, presidente Gasa Aps; Silvia Marvelli, direttore Agen.Ter; Michele Franceschini ed Elisabetta Rizzoli, autori del libro dal titolo ‘Quando, nelle lunghe giornate di prigionia, pensavo a te…’; Fabrizio Tosi, Mauro Borsarini, Aned Ets sezione Bologna e Valerio Di Giampietro, presidente Anpi sezione di San Giovanni in Persiceto.

051 6871757