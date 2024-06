"I suggerimenti non vengono accolti"

"Ci lascia perplessi l’atteggiamento di resistenza all’ascolto che la governance politica alla guida della sanità bolognese sta mostrando sul tema Cau – dichiara Fabio Brinati, vice segretario regionale per lo Smi (Sindacato medici italiani) –. Registriamo gli ennesimi dubbi espressi da sigle ospedaliere, quali Anaoo Assomed e Cimo Fesmed, di come la presunta rivoluzione del sistema emergenza urgenza lasci spazio ad ambulatori copia di quelli della continuità assistenziale in un contesto di destrutturazione dei livelli avanzati di copertura emergenziale, il cui esempio più evidente è la soppressione di ambulanze medicalizzate 118 e la chiusura di Pronto soccorso. Assistiamo è un braccio di ferro che dimostra solo la volontà di imporre una visione non condivisa dagli operatori sanitari che stanno suggerendo modifiche sostanziali al progetto affinché risulti efficace".