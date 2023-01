Igor il russo, carcere a vita. L’ultima sentenza: "Freddo e calcolatore". E lui : "Ora estradatemi"

Igor 'il russo' in cella

Bologna, 24 gennaio 2023 – L’ultima parola arriva dalle otto pagine di sentenza firmate dalla Cassazione. Granitiche. Racchiudono l’orrore, la malvagità, la freddezza di colui che mise in ginocchio l’Italia intera, spargendo sangue tra Bologna e Ferrara e poi in Spagna: Norbert Feher, alias Igor ’il russo’ Vaclavic. Ergastolo, con il rigetto di ogni questione rimessa sul piatto dalla belva serba che aveva impugnato il secondo grado di giudizio per ottenere sconti e benefici. Cinque omicidi sul groppone, due in Italia (1 e 8 aprile 2017, vittime Davide Fabbri e Valerio Verri, più il tentato omicidio di Marco Ravaglia) e tre in Spagna (il 14 dicembre 2017). Igor il russo punta all'estradizione: "Voglio scontare la pena in Italia" Tradotto: fine pena mai, definitiva, arrivata in Cassazione il 2 dicembre 2021; 25 anni invece per le morti dell’allevatore José Luis Iranzo e dell’agente del Roca Victor Romero, e all’ergastolo per l’assassinio dell’altro poliziotto, Victor Caballero. Il codice penale spagnolo, infatti, prevede per l’omicidio una pena massima di 25 anni: ma se le vittime sono più di due, per la terza è prevista la possibilità di condannare l’imputato alla prigione permanente reversibile. Le motivazioni La settimana scorsa la Cassazione ha...