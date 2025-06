Il Carlino festeggia la Coppa Italia. La t-shirt speciale celebra l’impresa

Una maglietta davvero speciale che ricorda un momento storico per i tifosi rossoblù e per l’intera città: la vittoria del Bologna in Coppa Italia. Sarà possibile avere questa t-shirt da collezione domani, con il Resto del Carlino, nelle edicole della città e della provincia, al prezzo di 12 euro (da aggiungere il costo del quotidiano). In allegato, gratuitamente, ci sarà anche un magazine di 96 pagine che ripercorre la stagione da record della squadra allenata da Vincenzo Italiano con interviste, analisi, racconti. Una maglia da indossare con orgoglio e un magazine da conservare tra i ricordi più preziosi, per una vittoria arrivata dopo un’attesa di 51 anni e che resterà per sempre nel cuore dei tifosi rossoblù.

La t-shirt è realizzata in cotone organico certificato ed è disponibile nelle taglie dalla S alla XXL. Un capo non solo da collezione, ma pensato per chi vuole portare addosso "7 giorni su 7", come canta Luca Carboni, uno dei più celebri tifosi rossoblù, l’orgoglio di una stagione storica. La maglia è stata disegnata da un altro grande tifoso: il bolognese Davide Bonazzi, illustratore di calibro internazionale, che ha collaborato con testate come il The New York Times, The Wall Street Journal, oltre che con enti e istituzioni come Unesco, Emergency e Harvard University.

"Non avrei mai pensato di disegnare la vittoria del Bologna in Coppa Italia, invece è successo", dichiara Bonazzi. Che spiega cosa rappresenta l’illustrazione: "Ciò che abbiamo vissuto durante quella incredibile sera del 14 maggio, a Roma. Ho deciso di dare maggiore spazio ai tifosi piuttosto che ai giocatori – fa notare –, mettendo al centro le persone e i bolognesi che hanno seguito la squadra durante tutto l’anno". Nella parte in basso, dice sempre Bonazzi "ho raffigurato diversi profili: bambini, ragazzini, famiglie e adulti, così come gente più anziana, immortalando il passaggio generazionale che vive la tifoseria. Sullo sfondo ci sono il Nettuno e le Due Torri, per simboleggiare quei tifosi che non sono riusciti ad andare a Roma – sottolinea –. Senza dimenticare la curva del Bologna, con la scritta ‘La mia vita te la dedico’, ripresa nella coreografia messa in scena all’Olimpico: partecipando anche alla finale".

Nel caso in cui qualche lettore non trovasse la taglia adatta può scrivere una mail all’indirizzo: marketing@ilrestodelcarlino.it per informazioni su come reperirla.

m.ras.