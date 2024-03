Il civico Rocchetta punta sull’ambiente

Stop al consumo di suolo. Congestione urbana e inquinamento ambientale sono i problemi più gravi da affrontare con una visione diversa di città secondo Giovanni Rocchetta, candidato sindaco della lista civica Zola Futura. Dopo le candidature di Davide Dall’Omo, centrosinistra, e Stefano Lelli, centrodestra, nella cittadina di 19mila abitanti attraversata dal torrente Lavino la novità in vista delle elezioni di giugno è questa lista senza simboli di partito e con logo che richiama le due torri dello stemma comunale.

A guidarla, anche in questi giorni nei banchetti di piazza, nelle diverse frazioni, Giovanni Rocchetta, 35 anni, impiegato presso uno studio di commercialisti, conosciuto a Zola per il suo impegno nell’ambito sociale, sportivo e di volontariato. "Il nostro unico obiettivo è migliorare il paese in cui sono cresciuto e vivo. Crediamo che le ideologie di partito abbiano influito negativamente sulle amministrazioni passate e sulle scelte che sono state fatte. L’essenza di un lista civica è quella di essere libera da legami di partito. Ecco perché correremo da soli senza coalizioni", dice il candidato affiancato da un altro trentenne, Manuel Guido Garagnani, capolista e coordinatore della lista civica, con l’innata dote di saper cogliere le difficoltà del territorio. E, prima di tutto, lo "sfruttamento dello spazio urbano non accompagnato dall’adeguamento delle infrastrutture che ha causato problemi non soltanto di traffico di autoveicoli, ma in particolare di inquinamento ambientale. E poi la mancanza di una identità locale col risultato che oggi Zola è ancora considerata un paese-dormitorio, con pochi spazi di aggregazione, specie per i giovani", dicono i candidati, come Alberta Raimondi e Mauro Galli, che condividono l’impegno a contribuire ad "aggiustare ciò che per i cittadini non funziona".

