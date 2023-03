Il Comunale Nouveau L’idea di Macciardi: "Teatro bis dopo il 2026 E arena di duemila posti"

Di fronte ai consiglieri comunali in visita al Teatro comunale Nouveau, il sovrintendente Fulvio Macciardi svela il suo sogno: "Voi siete amministratori di questa città, che avrebbe diritto ad un grande luogo di spettacolo da 2mila posti, l’equivalente di piazza Maggiore per la stagione invernale". Lo sguardo è ovviamente al futuro non immediato, a quel 2026 in cui tornerà disponibile dopo la ristrutturazione il vecchio teatro comunale in piazza Verdi. L’idea che sta prendendo piede, se l’operazione si confermerà di successo e se i costi non saranno eccessivi, è di mantenere operativo il ‘Nouveau’ in zona Fiera come secondo teatro da alternare al Comunale, in modo da poter mettere in scena un’opera anche nelle due-tre settimane necessarie all’allestimento della successiva. Non solo: il secondo teatro potrebbe essere condiviso con altre istituzioni, così da poter lasciare spazio ad altri generi musicali.

Del resto, come sottolinea sempre Macciardi, "tutti i teatri settecenteschi hanno altre sedi per fare operazioni diverse. Ovviamente questo comporta altre spese". In questo senso il sovrintendente considera anche "interessante" l’ipotesi di utilizzare l’Europauditorium, che con 1.200 posti disponibili supera abbondantemente il Comunale-bis della Fiera. Intanto, il test della Madama Butterfly sembra essere riuscito. Col trasferimento "abbiamo perso un po’ con fascia di pubblico un po’ anziana che sta in centro e andava al teatro a piedi". Ma "abbiamo avuto tantissimi giovani alla Madama Butterfly". L’ideale sarebbe recuperare nel 2026 gli spettatori persi avendo però al contempo ‘agganciato’ le nuove generazioni. Da qui, per spingere gli spettatori più abitudinari a correre in Fiera sarà allestita anche una mostra fotografica dedicata a una Maria Callas colta fuori dalle scene nelle foto scattate dalla sua dama di compagnia.

Soddisfatta la delegata alla Cultura, Elena Di Gioia: "Il nuovo teatro è uno dei luoghi preziosi di questa città, abbiamo fatto un lavoro di squadra strepitoso per realizzarlo".