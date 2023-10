Il Corno ’congela’ lo skypass. E prosegue l’accordo con le Terme

Secondo anno consecutivo senza aumenti di prezzi al Corno alle Scale. Lo annuncia la società degli impianti che ha deciso di mantenere invariati anche per la stagione 2023-2024 i prezzi di tutti gli skipass abbonamenti stagionali compresi.

"Una decisione non scontata, considerati i forti aumenti intervenuti nei costi di gestione", quella assunta dalla società bolognese guidata da Flavio Roda, presidente della Fisi, e da Marco Palmieri, fondatore e Ad di Piquadro, "decisamente in controtendenza rispetto al quadro nazionale e le cui motivazioni vanno ricercate nelle ragioni stesse che determinarono, alcuni anni orsono, la nascita della società".

Spiega Palmieri: "Abbiamo sempre creduto che la stazione di sci debba essere al servizio dell’intero territorio, per questo, in un momento di difficoltà per molte persone causa l’inflazione, la Corno alle Scale srl ha deciso di non aumentare i prezzi né degli stagionali né di nessun’altra tipologia di skipass, facendosi carico direttamente dei maggiori costi di gestione".

Fino al 15 novembre, informa dunque una nota, sarà possibile acquistare lo skipass stagionale in prevendita a prezzo agevolato: 60 euro per i bambini fino a sette anni, che salgono a 280 per i ragazzi fino a 14 anni, 450 euro per gli adulti fino a 65 anni e 400 euro per i senior. Ulteriori agevolazioni sono previste per i residenti nel comune di Lizzano in Belvedere e nei Comuni limitrofi (Alto Reno Terme, Camugnano, Gaggio Montano, Castel d’Aiano, Castel di Casio e Vergato) nonchè per i proprietari di seconde case.

Il Corno però non rivendica solo l’attenzione ai prezzi ma anche quella all’ambiente: da un anno, infatti, è una stazione carbon neutral, grazie ad un progetto offerto dal gruppo Piquadro, per compensare tutte le emissioni derivanti dal funzionamento degli impianti di risalita e dall’innevamento artificiale. Anche per la stagione 2023-2024 proseguirà la collaborazione con le Terme di Porretta, che consentirà di usufruire di speciali pacchetti neve e benessere.