"La ricerca di Chiara termina purtroppo in tragedia. È stato ritrovato senza vita il corpo di Chiara durante le ricerche sul campo avviate nel pomeriggio da parte di tutte le autorità competenti, coaudiuvate da un numeroso gruppo di volontari cittadini che ringrazio. Una tragedia per tutta la famiglia e per l’intera comunità. Le indagini sulle cause del decesso sono in corso". Così in un post su Facebook il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno sul ritrovamento in una scarpata del corpo senza vita di Chiara, la 16enne scomparsa ieri da casa.

"Vogliamo capire cosa è successo – aggiunge Ruscigno – Le dinamiche non sono ancora chiare. Sappiamo solo che sono stati coinvolti dei minori con delle fragilità".

Ruscigno (nella foto sul luogo del ritrovamento) ha partecipato fin dall’inizio alla preoccupazione della famiglia per la scomparsa di Chiara, attivandosi direttamente sui social per mobilitare il paese: "Attenzione! Chiara ha 16 anni, ieri (domenica mattina ndr) è uscita di casa, a Monteveglio, e non è ancora rientrata – questo il primo messaggio –. La prime ricerche hanno dato esito negativo e le autorità che hanno in gestione il caso stanno attivando la seconda fase di ricerca, coinvolgendo tutte le risorse operative, attraverso un coordinamento permanente in loco".

Purtroppo le ricerche, condotte da volontari e forze dell’ordine, hanno avuto un esito tragico. "La sua morte è una tragedia per tutta la comunità", ha concluso il sindaco ringraziando i volontari per l’aiuto fornito durante le lunghe ore di ansia. Sul sito, sono arrivati centinaia di messaggi di partecipazione.