Il nuovo corso del Pd Lepore e il dopo Bonaccini "Sono contento da sindaco"

Matteo Lepore sarà il successore di Stefano Bonaccini come governatore dell’Emilia-Romagna? Il sindaco, tra i nomi emergenti nel Pd con il nuovo corso di Elly Schlein, per adesso sorride e declina. "Spero di fare bene il sindaco di Bologna e sono contento di quello che faccio", taglia corto rispondendo a un ascoltatore di Radio Immagina durante un’intervista con l’emittente di casa Pd.

"Mi viene da sorridere – aggiunge il primo cittadino divertito – perché tutte le volte che qualcuno fa un mestiere in politica non può nemmeno cominciare che subito dovrebbe andare da un’altra parte...".

Per il resto, non entra nel braccio di ferro sulle cariche del partito, a partire dai capigruppo di Camera e Senato ("non voglio addentrarmi in analisi su cose che non conosco, spero si risolva bene e sono fiducioso"), maLepore invita tutti a tutelare la nuova segretaria del partito.

"È importante il ruolo di Elly Schlein – dice il sindaco – bisogna aiutarla tutti quanti, in questo non ci devono essere maggioranza e minoranze. L’unità del partito oggi, al di là dei posti significa sostenere un bene comune che abbiamo, la nostra segretaria". Sempre a Radio Immagina, Lepore accenna anche ai sondaggi che vedono in crescita il Pd. "Ci sono sondaggi che ci danno in crescita anche di cinque punti, forse siamo sopra il 20%. Mai fidarsi dei sondaggi, ma questa cosa si vede quasi a occhio nudo".

Per quanto riguarda i dubbi dei cattolici ad una linea più radicale e ‘di sinistra’ Lepore lancia messaggi distensivi: "Sento spesso anche nella mia città, dove è nato l’Ulivo, stimoli molto importanti dall’area cattolica, sulla pace, la cooperazione internazionale, l’attenzione alle marginalità". Infine, dal sindaco arriva il ’no’ all’elezione direttadei sindaci metropolitani, e un attacco al governo che "penalizza single e anziani".