Il ringraziamento di Ascom. Con i colori del Bologna: "È stato un vero successo"

Dopo aver pensato, ideato e concretizzato ’Fino alla Fine, Forza Bologna’, promuovendo l’iniziativa insieme a Emil Banca e Carlino, coinvolgendo i commercianti e gli esercenti delle Due Torri, Confcommercio Ascom si è tinta dei colori rossoblù. Ma non parliamo solo della facciata dell’associazione di categoria, dove un gioco di luci e ombre ha permesso, nei giorni scorsi, di proiettare per una notte lo stemma del Bologna calcio sulla grande parete. Parliamo proprio dell’intera giunta Ascom, che ha omaggiato la squadra di Joey Saputo indossando le maglie dell’Associazione Commercianti Rossoblù, celebrando anche il raggiungimento del sogno europeo.

Insomma, mancavano solamente le menti e gli attori del progetto per chiudere il cerchio delle vetrine rossoblù, iniziativa che ha riscontrato un enorme successo e che ha creato un forte senso di comunità, coinvolgendo cittadini, tifosi, commercianti e la società del Bologna calcio. "Vetrine Rossoblù ha raccolto tantissime adesioni non soltanto tra i nostri associati, ma in generale tra tutte le attività commerciali della città. Il nostro ringraziamento va a tutti gli imprenditori bolognesi e agli sponsor che ci hanno accompagnato in questa iniziativa – commenta il presidente Enrico Postacchini –. La cavalcata trionfale del Bologna verso la Champions League è stata scandita dalla passione crescente di una città che ha saputo unirsi intorno alla propria squadra, sostenendola e spingendola verso un traguardo che a inizio anno sembrava solo un sogno".

Un sogno trasformato in realtà, sostenuto dall’inizio alla fine da questa iniziativa, che ha raggiunto tutti quanti. "Grazie alla

partecipazione di tantissime attività alla nostra iniziativa, la città si è trasformata in un mare rossoblù, pervasa da un entusiasmo travolgente che ha contagiato tutti – dice il direttore generale Giancarlo Tonelli –. È stato un periodo di gioia condivisa e di orgoglio cittadino e nelle prossime settimane abbiamo pensato a una sorpresa per ringraziare le tantissime imprese che hanno aderito a Vetrine Rossoblù".

Grande soddisfazione anche per Valentino Di Pisa, vicepresidente Confcommercio Ascom e presidente dell’Associazione Commercianti Rossoblù. ""Indossare le maglie dell’Associazione Commercianti Rossoblù al termine della Giunta è stato un gesto di sincera vicinanza e ammirazione per l’impresa sportiva straordinaria del Bologna – conclude Di Pisa –. Noi, così come tutte le attività che hanno aderito a Vetrine Rossoblù siamo pronti a dare il nostro supporto al Bologna anche nella prossima stagione europea".