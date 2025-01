Il titolare del bar Ciccio: "Non sono nostri clienti"

"Condanniamo fermamente una violenza come questa, che in zona non si era mai verificata prima". Marco Mattei, socio dello storico Bar Ciccio di via San Mamolo, è preoccupato per quanto accaduto sabato notte. Quando, come spiega, "il bar era già chiuso e non c’era nessuno, se non i dipendenti che stavano pulendo. Ci tengo a precisare che i ragazzi coinvolti in questa violenza non ci risultano tra i nostri clienti abituali. All’interno del nostro locale non si sono mai verificati problemi, men che meno abbiamo mai avuto a che fare con persone aggressive. Siamo sempre i primi a voler mantenere un buon rapporto con tutto il vicinato e, negli anni, abbiamo sempre fatto in modo che i nostri clienti, anche in cortile, non disturbassero la quiete dei residenti". Dal Bar Ciccio, poi, specificano: "Abbiamo notato anche noi ultimamente queste bande di giovanissimi che si radunano in zona, spesso nei giardinetti vicini alla baracchina dei gelati, ma non avremmo mai pensato potesse verificarsi qualcosa di così grave. Da subito ci siamo messi a completa disposizione delle forze dell’ordine, con cui stiamo collaborando, per fare piena luce su questo terribile episodio".

z. p.