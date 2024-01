Ima prepara lo sbarco a Wall Street

Il nuovo orizzonte di Ima potrebbe essere lo sbarco a Wall Street. Dopo avere annunciato il closing con la banca d’affari statunitense Bdt&Msd Partners di Warren Buffett, che ha rilevato il 45% delle quote (l’operazione non intacca la catena di comando dell’azienda, nelle mani della famiglia Vacchi), l’ad e presidente della multinazionale del packaging, Alberto Vacchi, ha tracciato la rotta per il 2024: l’obiettivo è di aumentare il fatturato fino a raggiungere 5 miliardi (oggi 2,3). Ma Ima medita anche il ritorno in grande stile in Borsa. Vacchi ha specificato di non poter "escludere una nuova quotazione" e che "essere al fianco di un fondo guidato da visionari come Byron Trott (Bdt&Msd Partners, ndr) ci fa guardare con interesse anche a Wall Street". Ma l’azionariato riserva altre novità: l’ad di Ima ha confermato che uscirà il cugino Gianluca, "per proseguire il suo percorso imprenditoriale".