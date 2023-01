"Inaccettabili le parole sul capo anarchico Il sindaco tolga subito le deleghe a Clancy"

Bufera sulla vicesindaca Emily Clancy, che dopo l’annuncio della firma dell’appello "per la vita di Alfredo Cospito" ha attirato a sé le ire dell’opposizione, in particolare quelle di Fratelli d’Italia e della Lega.

"La firma del vicesindaco Clancy per togliere Cospito dal 41bis rappresenta un atto gravissimo, che se proveniente da un membro delle istituzioni può essere inteso quale elemento di convivenza e sostegno politico a formazioni extraparlamentari, che in questi mesi hanno compiuto azioni violente in città con il medesimo obiettivo – ha spiegato Francesco Sassone, capogruppo di Fd’I –. Pretendiamo una presa di posizione netta del sindaco Lepore, che segni un definitivo distacco dalle idee portate avanti dalla sua vice e proceda a revocare le deleghe a Clancy che, ancora una volta, dimostra la sua inadeguatezza al ruolo che ricopre. Se così non fosse avremo la prova di come egli stesso, assieme a quella parte della maggioranza di centro che lo sostiene e che aveva messo il rispetto della legalità come condizione vincolante, il cui silenzio in queste ore è davvero assordante, avvalli e approvi l’utilizzo delle istituzioni a fini strumentali. Infine la nostra piena solidarietà al procuratore di Torino, Francesco Saluzzo, che ha ricevuto minacce e un proiettile in busta dalla stessa galassia anarchica di Cospito". Anche la Lega esprime solidarietà a Saluzzo.

"È legittimo prendere posizionamenti politici, quindi mi aspetto presto appelli a favore dei mafiosi sottoposti allo stesso regime – ha dichiarato il consigliere del Carroccio Matteo Di Benedetto – . Ma questa posizione non è per noi condivisibile. La retorica del compagno che sbaglia, ma con cui in fondo bisogna andarci leggeri, per quel che ci riguarda, non può trovare asilo e non può essere in alcun modo assecondata. Le azioni terroristiche e sovversive vanno condannate e punite". Nicola Stanzani (Forza Italia) ha preferito non commentare, mentre per Gian Marco De Biase (Bologna ci piace) "no al ritiro delle deleghe, non ci competono, ma le dichiarazioni della vicesindaca ci sembrano inopportune, anche per quanto successo a Bologna recentemente. Le spieghi".

pa. ros.