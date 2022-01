Vergato, 17 gennaio 2022 - Un agriturismo è rimasto completamente distrutto questa notte sulle colline di Vergato, dove a mezzanotte circa un incendio ha avvolto e gravemente danneggiato tutta la struttura Serra dei Gatti, in Via Castelnuovo. Al momento del rogo, sviluppatosi per cause ancora da accertare, ma pare a seguito di un guasto accidentale alla canna fumaria, all’interno dell’agriturismo si trovavano sei persone, delle quali nessuna è rimasta ferita, ma una donna è stata comunque trasportata precauzionalmente dal 118 all’ospedale Maggiore di Bologna per inalazione di fumi.

Sul posto, per domare il vasto incendio, si sono precipitate diverse squadre dei vigili del fuoco, una decina dalla sede centrale, da quella locale e limitrofe, assieme ai carabinieri della compagnia di Vergato e il 118. L’incendio è stato domato alle sei di mattina circa, ma la messa in sicurezza dell’area da parte dei pompieri sta continuando tuttora.