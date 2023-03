Bologna, incendio al carcere della Dozza oggi: “Detenuto ha dato fuoco a un materasso”

I vigili del fuoco hanno comato le fiamme

Bologna, 6 marzo 2023 – Fiamme e fumo nella pancia del carcere della Dozza.

L’incendio sarebbe scoppiato, intorno alle 16.40, nel reparto infermeria, causato da un detenuto tunisino problematico, già autore di gesti violenti. L’uomo, nel pomeriggio, ha dato fuoco al materasso della cella.

A darne notizia sono il segretario generale aggiunto sono i sindacati di Polizia penitenziaria Sappe, con Giovanni Battista Durante e il segretario nazionale Francesco Campobasso, e Fns Cisl, con Gianluca Giliberti.

I pompieri confermano l'intervento, precisando che al loro arrivo "le squadre interne avevano già iniziato a spegnere" l'incendio.

In una nota, i due sindacalisti Sappe affermano che "il personale di Polizia penitenziaria, correndo gravi rischi per l'incolumità personale, ha dovuto evacuare l'intero reparto", anche se fortunatamente, precisano i Vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito.

“Soltanto grazie alla preparazione dei colleghi in servizio non si sono contate vittime e nessuno è finito in ospedale – dice la Cisl –. Il problema oltre a essere legato ai troppi detenuti problematici presenti alla Dozza, è sempre figlio del sovraffollamento e dell’inadeguatezza del reparto infermeria ad accogliere tanti detenuti”.