Budrio (Bologna), 7 gennaio 2019 - Stava attraversando la strada assieme ai genitori: è stato travolto da una Mercedes guidata da un uomo di 73 anni. E' grave un bambino di 5 anni travolto ieri sera via Camilla Partengo a Brudio, in zona palazzetto dello sport. Il piccolo e i suoi genitori, al momento dell'impatto, non erano sulle strice pedonali.

L’automobilista, negativo all’alcol test e in regola con i documenti di guida e di circolazione, non è stato in grado di evitare l’impatto. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri che hanno svolto i rilievi di legge dopo l'incidente, l'auto non procedeva a velocità sostenuta. Nonostante questo, però, l'inestimento ha provocato gravi ferite al bambino che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza e in elicottero al pronto soccorso del Maggiore di Bologna.