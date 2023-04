Incidente oggi a Castel Maggiore (Bologna), scontro frontale tra due auto: gravissima una 37enne

Castel Maggiore (Bologna), 24 aprile 2023 - Un incidente frontale ha paralizzato il traffico nella Bassa bolognese. Erano da poco passate le 18.30 su via Ferrarese, poco dopo il confine con Bologna, all'altezza di Osteria del Gallo, frazione di Castel Maggiore.

Per cause che sono ancora da chiarire due automobili, una Peugeot e una Volkswagen che procedevano in direzioni opposte, si sono scontrate. L'impatto è stato tale che la Peugeot ha iniziato a carambolare al centro della carreggiata, mentre la Polo è stata sbalzata con violenza fuori strada. Sul posto sono subito arrivate due pattuglie degli agenti della Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera.

Ad essere coinvolte in questo schianto sono state due donne che erano alla guida delle vetture. Oltre ai vigili sono, poi, arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze ed un'automedica. Ad avere la peggio una ragazza, 37enne. Questa, infatti, è stata estratta dalle lamiere accartocciate della sua auto ed è stata trasportata all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Sarebbe in pericolo di vita.

Sull'altro mezzo, invece, al volante c'era una donna di 55 anni che è stata soccorsa sul posto dai sanitari e, poi, per il severo politrauma riportato a seguito del frontale, è stata condotta all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità, ma non è in pericolo di vita. Sarà compito della Polizia Locale che ha eseguito tutti i rilievi sulla scena dell'incidente capire quale ne sia stata la causa. Quel che è certo è che la strada è stata chiusa a lungo per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza dell'area causando gravi disagi alla circolazione.