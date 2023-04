Giuseppe Ledda muore in moto contro un furgone sulla Giardini a Modena: chi era la vittima

Modena, 24 aprile 2023 – Il percorso è quello classico delle giornate di festa quando comincia la stagione calda, un ‘must’ per i motociclisti della zona; dalla pianura su verso la montagna, avanzando sulla Giardini, curva dopo curva. Ieri però la domenica di svago si è trasformata in tragedia; in un violento scontro con un furgoncino ha perso la vita un motociclista di 49 anni, Giuseppe Ledda residente a Pazzano di Serramazzoni. L’incidente è avvenuto intorno alle 12. Da quanto ricostruito dalla polizia Stradale di Pavullo che si sta occupando dei rilievi, il centauro, in sella alla sua potente Ducati, stava percorrendo la strada verso Serramazzoni, doveva raggiungere alcuni amici che lo aspettavano a Stella – una delle frazioni che si incontrano lungo la via Giardini – quando, poco prima dell’abitato di Montagnana, si è scontrato con un furgone condotto da un 66enne di Maranello che procedeva in senso opposto, verso la pianura.

L’incidente ieri sulla Giardini poco prima dell’abitato di Montagnana e, nel riquadro, la vittima Giuseppe Ledda, 49 anni di Serramazzoni

I segni sull’asfalto testimoniano un estremo tentativo di frenata che però non è bastato per evitare lo schianto frontale. La ricostruzione dell’esatta dinamica è ora nella mani dei poliziotti della Stradale che hanno sentito anche alcuni testimoni. Da quanto è emerso dai primi rilievi pare che la moto abbia sbandato, forse in uscita da una curva, finendo inevitabilmente contro il mezzo, il 49enne è stato sbalzato dalla sella cadendo violentemente sull’asfalto.

All’arrivo del 118 era ancora in vita ma i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario sono stati purtroppo inutili; l’uomo è morto poco dopo.

Illeso ma sotto shock il conducente del furgone. La via Giardini in quel tratto è rimasta chiusa a lungo per permettere prima i soccorsi, poi la rimozione dei mezzi e il ripristino del manto stradale sporco di olio e detriti. Il traffico intenso nella domenica del ponte del 25 aprile è stato bloccato dai carabinieri e si è formata una lunga coda di ciclisti, automobilisti e motociclisti diretti verso la montagna.

Agli agenti della Stradale è toccato anche il difficile compito di avvisare la famiglia del motociclista. Giuseppe Ledda, appassionato di motori, lavorava nell’ambito dello sviluppo commerciale e della digitalizzazione, come spiega su LinkedIn: per oltre 20 anni ha gestito l’agenzia di comunicazione Makkie di Vignola e, pare, da poco avesse assunto la direzione di una società di Fiorano. Viveva con la moglie e i due figli a Pazzano di Serramazzoni. Sui social il cordoglio di amici, conoscenti e residenti, e dolore per l’ennesima vita spezzata. "Un colpo al cuore, condoglianze alla famiglia" scrivono in tanti sui social.