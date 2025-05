"Mi hanno aiutato a rinascere"

Per fortuna io non ho conosciuto ASEOP per una malattia personale o di una persona cara, ma mi hanno aiutato tanto a crescere come persona e a rinascere in un certo senso – afferma Claudia De Minico, volontaria da cinque anni –. Alcuni anni fa stavo attraversando un periodo molto travagliato della mia vita, ed una mia amica mi ha invitato a spendermi per questa causa. La vicinanza con i malati, con le famiglie, con gli attivisti e i volontari, mi hanno fatto rivalutare in pieno i miei problemi, le cose che mi rendevano triste ed abbattuta, ed oggi sono molto più realista nell’affrontare la vita. Amo tantissimo lavorare qui dentro, loro sono la mia seconda famiglia.