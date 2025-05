"Io, per due anni in via Campi"

"Mio figlio era gravemente malato, e a Modena i medici ci hanno consigliato di rivolgerci ad ASEOP – spiega Disani Augustin –. Loro ci hanno subito fornito assistenza ed accolto alla Casa di Fausta, ed oggi io a mia volta mi spendo all’interno dell’associazione per aiutare gli altri; loro sono la mia seconda famiglia, non si può spiegare la riconoscenza che provo verso l’associazione. Per due anni abbiamo vissuto interamente dentro la struttura in Via Campi, e non posso descrivere l’emozione che provo oggi con questa seconda inaugurazione. ASEOP riceve richieste da tutta Italia, anche da altri paesi del mondo e con le risorse che hanno si prodigano sempre per provare ad aiutare chiunque ne abbia bisogno".

(Pagina a cura di Jacopo Franceschini)