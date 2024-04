Incontro tra studenti ed esperte di materie Stem. Focus sulle professioni e le aziende del futuro

Giornata nazionale del Made in Italy al femminile, ieri, al museo del Patrimonio industriale, dove si è tenuto il convegno “STEM: passione al femminile. Professioni del futuro e nuove tecnologie”. La tavola rotonda, organizzata da Ucima e Acimac con gli Amici del museo del Patrimonio industriale, ITS Maker e Fondazione Aldini Valeriani, moderata da Il Resto del Carlino, ha portato alcune scolaresche degli istituti tecnici a incontrare sei tra imprenditrici e professioniste esperte in materie Stem per confrontarsi sulle professioni di domani.