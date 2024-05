Incubo furti con spaccata a Bologna: nel mirino negozi di via San Felice

Bologna, 25 maggio 2024 – Un’altra spaccata sotto le Due Torri. Nel mirino dei ladri, stavolta, è finito il negozio ‘Cobalto’ di via San Felice. Un colpo che arriva dopo la raffica di furti che nei mesi scorsi avevano colpito l’area all’ombra del cantiere della Garisenda, tra le vie Zamboni e San Vitale.

“Stamattina intorno alle 8 (ieri, ndr) – racconta Sara, proprietaria del negozio di abbigliamento – mi ha chiamato una signora che abita qui in zona per avvisarmi che la serranda era tirata su per metà e che c’era il vetro completamente spaccato. Quando sono entrata, ho trovato la cassa aperta e anche un armadio”. I ladri, secondo una prima ricostruzione, hanno rubato solo il fondocassa con circa un centinaio di euro all’interno, lasciando invece tutto il resto della merce. “Volevamo i soldi – continua la titolare che ha già sporto denuncia alla polizia – e hanno preso solo quelli. Il computer che era di fianco alla cassa, così come i gioielli e i vestiti non sono stati fortunatamente toccati”.

Sara, proprietaria del negozio di abbigliamento 'Cobalto' di via San Felice

Ora gli agenti, anche attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nel negozio di fronte e nel condominio adiacente, cercheranno di risalire all’identità dei ladri. “Non ci era mai successo niente del genere – racconta Sara – questa è la prima volta che subiamo un furto e speriamo che sia anche l’ultima perché non voglio aver paura di venire a lavoro. Questa zona è abbastanza trafficata, nonostante qualche cantiere, e in generale è abbastanza tranquilla. Sicuramente per sfondare la vetrina, essendo un vetro antisfondamento, devono aver utilizzato qualcosa di molto pesante”.

Non è ancora chiaro, invece, quando i ladri abbiano colpito: secondo quanto raccontato dalla titolare, fino all’una di notte il bar vicino al negozio era aperto e nessuno ha notato niente di strano. È quindi presumibile che i malviventi abbiano fatto irruzione in piena notte. Ma quello al ‘Cobalto’ non è stato l’unico furto: i ladri – da capire se si tratti delle stesse persone – hanno tentato di entrare, stavolta senza successo, anche all’interno della Mesticheria Bologna, a pochi passi dal negozio di Sara, dove è stata forzata la porta d’ingresso.

“Abbiamo già chiamato qualcuno – conclude la proprietaria – per venire ad aggiustare il vetro, anche perché così non possiamo allontanarci dal negozio. In tutto penso che la conta dei danni si aggiri intorno ai mille euro”.

L’incubo delle spaccate torna quindi a colpire gli esercenti bolognesi, che da tempo chiedono aiuti e interventi concreti da parte dell’amministrazione comunale per quello è diventato un vero e proprio fenomeno in città.

Nei mesi scorsi, il sindaco Matteo Lepore ha firmato un’ordinanza che prevede l’obbligo di delimitare le aree dei cantieri al fine di custodire i materiali per evitare che qualcuno possa servirsene per sfondare le vetrine.