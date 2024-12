Indifferenziata, raccolta ogni due settimane

A San Giovanni in Persiceto cambia la raccolta dei rifiuti indifferenziati. "I dati raccolti dall’introduzione della ‘Tariffa puntuale’ – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Bracciani – evidenziano che la maggioranza degli utenti non espone il rifiuto indifferenziato tutte le settimane, rientrando ampiamente nel conteggio degli svuotamenti minimi. Per questo motivo, dal prossimo luglio la raccolta dell’indifferenziato avrà frequenza quindicinale. Una novità che avrà effetti positivi anche per gli utenti più virtuosi". Secondo Bracciani, oltre l’80% delle utenze domestiche del territorio comunale conferisce infatti una quantità di rifiuti inferiore rispetto ai litri/svuotamenti prepagati.

Ciò significa che la maggior parte delle famiglie non utilizza appieno il volume minimo addebitato in fattura, che rappresenta un canone base del servizio indipendentemente dalla quantità effettivamente conferita. "La riduzione del volume minimo prepagato – prosegue l’assessore – comporterà, quindi, un beneficio diretto per le utenze, riducendo la quota calcolata in fattura. Per le utenze domestiche, sarà il numero di componenti del nucleo famigliare a determinare il conteggio del numero minimo di svuotamenti annui del bidone grigio; mentre per le imprese il numero minimo varierà in base alla volumetria del contenitore scelto per l’indifferenziato".

"L’obiettivo di queste modifiche – aggiunge Bracciani – è creare un sistema sempre più equo, dove i costi del servizio sono distribuiti in base all’accumulo effettivo di rifiuti da smaltire. In questo modo gli utenti sono incentivati a ridurre l’accumulo di rifiuti indifferenziati e a migliorare la qualità della raccolta differenziata, perché più consapevoli dell’impatto dei loro comportamenti sul costo del servizio". Dal 2025, inoltre, il calendario di raccolta porta a porta non sarà più consegnato a casa ma si potrà scaricare ed eventualmente stampare dal sito www.geovest.it o consultare tramite l’AppAtaldegmè.

Chi non riuscisse a consultarlo online può richiederlo allo sportello tariffa rifiuti, in via Muzzinello (lunedì, mercoledì e venerdì 8,30 -13) o all’Urp del Comune. Tra le novità si segnala anche l’attivazione dello Sportello online di Geovest, disponibile 24 ore su 24, che permette di accedere a numerosi servizi e avere sempre sotto controllo la propria posizione.

p. l. t.