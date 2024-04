La battaglia contro il lavoro povero. Sos hotel, ristoranti e commercio. Bulgarelli (Cgil): "Servono premi"

"Bologna è la città che ha la contrattazione più avanzata d’Italia. Ma anche nel territorio metropolitano, dove il 92 per cento dei cittadini vive in comuni che stringono accordi con i sindacati, ci sono sacche di lavoro povero". Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil di Bologna, indica la strada: alzare i salari soprattutto in quei settori dove le buste paghe sono troppo basse, come il turismo, il commercio e la ristorazione.

Com’è possibile che conviva a Bologna una contrattazione come quella di Lamborghini che prevede la settimana corta e settori dove i lavoratori vengono pagati troppo poco?

"L’accordo ottenuto in Lamborghini è preso a esempio dal sindacato europeo. Un accordo che si è ottenuto grazie anche al contesto sociale e territoriale. Ciò nonostante c’è una parte di città dove il lavoro è povero. Negli alberghi, nei ristoranti, nel commercio...".

Facciamo un confronto. Quant’è il divario di salario tra industria e commercio, turismo e ristorazione?

"Gli ultimi dati a nostra disposizione ci mostrano differenze importanti: a Bologna la retribuzione media per commercio all’ingrosso e al dettaglio è di 25.433 euro lordi annui, per alloggio e ristorazione di 10.500. Nell’attività manifatturiera lo stipendio lordo annuo è di 34.471 euro".

Il sindacato che cosa suggerisce per ridurre la forbice?

"Va trovato il modo per redistribuire la ricchezza prodotta con il lavoro. Se a Bologna siamo in overtourism, cioè c’è un boom di turismo e l’abbiamo visto anche a Pasqua, con record che riguardano anche l’aeroporto, quella ricchezza va redistribuita con accordi sindacali, di livello aziendale e provinciale, magari con un premio di sito come stiamo cercando di ottenere per il Marconi, visto che un addetto al carico scarico ha una busta paga di 1.351, 92 euro lordi al mese per un full time".

Faccia un esempio per ’redistribuire la ricchezza da lavoro’?

"Il Comune è sempre accanto ai lavoratori come si è visto nelle vertenze come quelle di Marelli, La Perla, Breda Menarini, ma serve immaginare qualcosa di nuovo e di più sul tema dei bassi salari".

Che cosa?

"Avere un ruolo attivo e propositivo, sfruttando leve come la tassa di soggiorno o la regolamentazione dei dehors, con l’obiettivo di mettere tutti attorno a un tavolo e fare accordi (in questo caso provinciali) per aumentare le retribuzioni dei lavoratori di commercio e turismo. Ai record di presenze e pernottamenti devono corrispondere premi economici per i lavoratori dei settori coinvolti".

Il problema speculare è che aumenta il turismo e manca la manodopera...

"Per forza... i salari sono troppo bassi per permettere a un lavoratore di mantenersi in una città come Bologna".

Il problema casa è ormai un’emergenza...

"L’emergenza abitativa conferma tra l’altro che non è possibile trovare una soluzione aziendale al problema. Serve, quindi, che ognuno faccia la sua parte. E credo che il Fondo metropolitano per l’edilizia sociale che dovrà coinvolgere anche il sistema delle imprese sarà un buon strumento. Ma deve ancora partire".

Nel concreto che altro si può fare per tutelare il lavoro povero?

"Lo scorso 15 dicembre abbiamo sottoscritto con Palazzo d’Accursio un accordo che, nel calcolare i tributi comunali, dovrebbe andare a definire un nuovo sistema che, attraverso l’Isee, tuteli redditi da lavoro e pensioni e tassi, invece, rendite e patrimoni".

In cosa consiste questo cambiamento?

"Che si valuterà la condizione economica complessiva. E, quindi, reddito ma anche case, proprietà, patrimoni... è un’operazione di equità fiscale".

Rosalba Carbutti