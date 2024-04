La nostra città è pronta a vivere un altro sogno

Il Carlino è Bologna, il Bologna football club è Bologna, il Carlino si colora di rossoblù per il Bologna football club e per Bologna. E lo fa, in questa volata che tremare l’Europa fa, insieme con Ascom, Radio Sata della famiglia Tagliavini ed Emil Banca. Campioni di un sogno da... Coppa dei Campioni sempre più concreto. Il totem del nostro giornale, il vostro giornale, in queste notti resterà acceso dei colori della passione: per vederlo vi basterà passare da via Enrico Mattei 106, la strada intitolata a un grande italiano protagonista del miracolo che ha trasformato il Paese, nel Dopoguerra della ricostruzione, in una potenza a livello mondiale.

Nel 2024 tutto è iniziato con le vetrine a tema ‘griffate’ Confcommercio e Associazioni commercianti rossoblù. E tutto riporta a una storia immensa, quella ad esempio dell’ultimo scudetto conquistato proprio sessant’anni fa: era il 7 giugno 1964. Corsi e ricorsi del destino: nel 1964 lo scudetto fu conquistato nello spareggio all’Olimpico di Roma, nel 2024 la Champions e l’Europa si avvicinano all’Olimpico di Roma.