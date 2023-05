La referente Saracino: ecco i numeri dell’emergenza "In 33 anni ci hanno chiamato oltre 12mila donne"

Che cos’è la casa delle donne?

"La Casa delle Donne è un’associazione nata da un gruppo di donne femministe che ha formato un centro per le donne che ogni anno subiscono qualsiasi tipo di violenza, impegnata a contrastare ogni forma di violenza".

Cosa sono le case rifugio?

"Le case rifugio sono dei luoghi sicuri ad indirizzo segreto dove una donna, oltre a potersi allontanare dalle violenze dell’ex partner, può anche ricostruire la propria autonomia. Offrono protezione alle donne maggiorenni, le quali possono rimanere nella casa dai sei ai nove mesi. La prima casa rifugio a Bologna fu aperta nel 1989, e ad oggi le case sono tre in totale".

Chi lavora nelle case rifugio? "Nelle case rifugio lavorano operatrici esperte ed educatrici esperte che si occupano nello specifico deidelle figlie delle donne".

Quali tipi di violenza esistono?

"Esiste la violenza fisica, digitale, verbale, economica, sessuale e psicologica. Noi consideriamo violenza anche il mobbing e lo stalking".

Quante donne vi contattano all’anno?

"638 donne che hanno subito violenza ci hanno contattate solo nel 2022 a Bologna, ma in media riceviamo circa 600 contatti all’anno. Dagli anni ‘90 ai giorni nostri ci hanno contattate, invece, circa 12.000 donne".

Che comportamento avete quando una donna vi contatta?

"Di solito i primi contatti possono arrivare direttamente dalle donne che subiscono violenza oppure da amici e parenti che si preoccupano per la protezione di queste ultime. Quando la donna in questione ci contatta cerchiamo di capire che tipo di violenza subisce, da chi la subisce e come poterla aiutare. In alcuni casi in cui la donna si trova in emergenza le viene indicato come poter essere ospitata in una casa rifugio ad indirizzo segreto che gestisce la Casa delle donne".