Bologna, 5 novembre 2021 - Una modella di 24 anni, Layla da Costa, è morta lunedì 2 novembre nell'abitazione che divideva con altre amiche a Bologna, città nella quale lavorava attraverso l'agenzia Face Models. Sul posto è intervenuto il 118 che ha allertato anche la polizia. La giovane, nata in Portogallo poi trasferitasi in Guinea-Bissau, Paese di origine della sua famiglia, in base ai primi accertamenti clinici sarebbe stata colta da un malore.

Non vedendola uscire dal bagno, le coinquiline hanno chiesto aiuto. La giovane non risulta avesse particolari problemi di salute, tuttavia la morte per malore a quanto sia apprende non pare sia stata indotta nemmeno da overdose, che sia questa di farmaci o droga. Ne tantomeno per morte violenta. Le indagini sono in corso.

La modella, che ha rappresentato la Guinea-Bissau a diversi concorsi internazionali di bellezza, tra cui Miss Mondo, aveva sfilato sulle passerelle internazionali. A 19 anni sfilava alla fashion week di Parigi. Appresa la notizia, i familiari sono arrivati subito a sotto le Due Torri.

Struggente il ricordo sui social della stilista portoghese Fatima Lopes, che ha ricordato le qualità di Layla, "delicatezza, bontà, umiltà, determinazione e professionalità". La Lopes la descrive come una delle "modelle più promettenti" e una delle persone più incredibili che lei abbia mai incontrato.

La notizia della morte di Layla da Costa è rimbalzata sui media di tutto il mondo (FOTO).