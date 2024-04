L’allenamento e la dieta dei giovani campioni

È stato assegnato il primo trofeo del pallone d’oro 2023: classificatosi 18° nella graduatoria complessiva, il premio Kopa per i giovani va all’inglese Jude Bellingham, grande protagonista sia con il Borussia Dortmund, che con la sua nazionale e poi col Real Madrid.

"Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto nel mio viaggio da Birmingham a Dortmund, e ora al Real Madrid – ha detto il calciatore nel suo discorso sul palco –. Ci sarà ancora molto da fare". Invece, per quanto riguarda il tennis, sono ben 47 gli anni da cui l’Italia non vinceva la coppa Davis, storico e importantissimo premio per questo sport. Ma quest’anno gli azzurri, guidati da Jannik Sinner, l’hanno vinta. "Insieme al mio team abbiamo fatto tanti sacrifici e gran parte di questo successo in Davis è merito loro", ha detto Sinner dopo la vittoria. Ma quali sono i segreti del loro successo? Bellingham è uno dei giocatori fisicamente più imponenti del calcio mondiale ed è quindi ovvio che si alleni molto, in maniera costante e completa. Il suo allenamento consiste in allungamenti dinamici ed esercizi di mobilità, attività aerobiche cardiovascolari e sessioni ad alta intensità.

Sinner invece svolge sedute di aerobica e forza e allena mobilità e flessibilità, sottoponendosi ad esercizi di ketteball, con pesi, elastici e palla medica, e per allenare la resistenza svolge sessioni di corsa e di bicicletta. Per quanto riguarda la sua alimentazione, segue una dieta equilibrata e uno dei cibi che più consuma sono le carote, che mangia durante il cambio campo nelle sue partite, visto che forniscono vitamina C e A, fibre e antiossidanti. Per il resto Sinner dice che adora fish and chips, la pizza e i dolci. Bellingham, invece, visto che è un centrocampista a cui viene richiesto di correre molto consumando tante chilocalorie per partita, deve soddisfare un grande fabbisogno energetico. Come primo pasto della giornata mangia yogurt greco e avena e il pranzo consiste in petto di tacchino o lombo di maiale con delle verdure. Il pane tostato con pomodoro è il suo spuntino serale preferito, e il suo ultimo pasto include yogurt greco, insalata e un alimento pesante e proteico come il pollo.

C. Polidori, G. Mirabelli, J. Bravetti, G. Terlizzese, T. Rossi, A. Gelli, N. L. Saporita, V. Wang, C. Li