L’amore per il Bologna contagia tutti. E da Marretti c’è la maglia di Biavati

L’entusiasmo per il sogno Champions ormai ha contagiato tutta la città e la provincia. I colori rossoblù sono ovunque: nei negozi, nei ristoranti, perfino negli studi professionali, tutti uniti per sostenere la squadra di Thiago Motta e la sua corsa all’Europa nell’ambito dell’iniziativa ‘I pubblici esercizi tifano Bologna’, realizzata da Confcommercio Ascom Bologna con il sostegno del Carlino.

Tra gli ultimi in ordine di tempo ad aderire, al grido di ’Forza Bologna, fino alla fine’, c’è il ristorante ’Marrètt’ di Cesare Marretti, in via Urbana 5/F. L’istrionico Marretti, peraltro, ospita alcune interessanti e rare memorabilia fornite da Daniela Biavati, figlia del grande calciatore Amedeo Biavati. Tra queste, una maglietta originale del Bologna degli anni Trenta. Una vera rarità che si può ammirare all’interno del locale.

Oltre a Marrèt, si è tinta di rossoblù anche la ’Tabaccheria fratelli Giuliani’ di via Santo Stefano 174, dove il titolare Gianluca Giuliani ha allestito la vetrina con magliette e palloni del Bfc.

Poi si sono uniti alla campagna dell’Ascom ’Filati Monterosa’, in via Marconi 29/A, ’Jewels A Watches’ di Alberto Graziano Palma, in via Massarenti 78/d, e la ’Macelleria Gamberini Fausto’ di piazza Bonazzi 1f. Tutte attività di Bologna. Ma anche in provincia, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sono tantissimi i negozi e i locali che hanno aderito.

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Un consiglio: meglio inquadrare, davanti o accanto alle vetrine, il titolare o comunque una o più persone, per personalizzare di più lo scatto. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.