Navigatore lo depista, un bilico s’incastra in curva

Via Buonarroti chiusa per quasi tre ore ieri mattina a Zola Predosa, a causa di un imponente bilico che è rimasto bloccato nei pressi della sommità del cavalcavia autostradale. Probabile ‘vittima’ del navigatore che ha indirizzato il mezzo pesante sulla stretta via comunale che attraverso via Madonna dei Prati porta a piccoli insediamenti produttivi della campagna vicina. Una stretta strada di campagna che in corrispondenza del cavalcavia presenta una stretta curva dove il lungo veicolo si è letteralmente incastrato tra i guard rail.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e poi una pattuglia della Polizia stradale. Per disincagliare il bilico è stato necessario fare intervenire una massiccia gru che ha sollevato il camion con il suo carico.

Pare inoltre che alla verifica della portata del ponte, l’autorità abbia vietato di proseguire il tragitto e disposto il ritorno a marcia indietro sulla stretta via. Operazione che ha richiesto ai vigili del fuoco di sollevare nuovamente e ripetutamente il mezzo per portarlo nella traiettoria utile a recuperare l’assetto necessario per prendere la direzione giusta e liberare la viabilità.

g.m.