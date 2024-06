Thomas Enhco, uno dei più raffinati e colti jazzisti francesi e la bulgara Vassilena Serafimova, marimbista tra le migliori del pianeta, sono un duo davvero d’eccezione. Ogni loro recital diviene un evento.

Entrambi figli d’arte ma soprattutto figli della libertà, entrambi interpreti di formazione classica e compositori, dal loro primo incontro nel 2009, non si sono più lasciati. Il Duo Enhco&Serafimova sarà ospite della rassegna Pianofortissimo stasera alle 21, nel Cortile dell’Archiginnasio, per il loro debutto nazionale. In programma ’Bach Mirror’, un’opera nuova che conferma la loro magica alchimia nel nome di Johan Sebastian Bach.