Autobus fermo oggi in via Saffi a Bologna: traffico paralizzato

Bologna, 23 ottobre 2024 – Un’altra mattinata di ordinaria follia quella di oggi per il traffico bolognese. Dopo la boccata di ossigeno ricevuta dalla riapertura di via Andrea Costa dopo il caos alluvione, stamattina ad andare in tilt è stata via Saffi dove i cantieri del tram stanno dando moltissimi problemi agli automobilisti.

Un autobus della linea 23 è rimasto in panne in via Saffi, mentre percorreva il suo giro in direzione centro: è successo nel tratto tra via Vittorio Veneto e i viali, proprio accanto ai lavori stradali. Per consentire il recupero del grande mezzo, vista la presenza di una sola corsia per senso di marcia, è stato necessario fermare il traffico e fare arrivare il carro attrezzi speciale per bus da porta San Felice.

I servizi di bus sono stati deviati sugli stradoni e su via Andrea Costa (non essendo ancora praticabile via Sabotino per le conseguenze dell'alluvione dei giorni scorsi). E intanto, la viabilità nel quadrante Saffi-Saragozza impazziva di nuovo tra la rabbia di chi è rimasto in coda per ore.

Solo pochi giorni fa, il problema di via Saffi era stato sottolineato dal difficoltoso intervento di un’ambulanza: anche in quel caso, il mezzo di soccorso (video) era dovuto arrivare ‘contromano’ a causa delle corsie ridotte e dall’intenso volume di traffico che ogni giorno la grande direttrice (si tratta pur sempre della Via Emilia) sopporta.