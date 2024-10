Marche, i migliori ristoranti e osterie nella guida del Gambero Rosso 2025

Un’edizione rinnovata, nei linguaggi e nella lettura, la Guida del Gambero Rosso dei Ristoranti d’Italia 2025. Immagini di paesaggi e dei piatti regionali della tradizione, nuovi simboli, come il razzo per le avanguardie e lo smile per il miglior rapporto qualità/prezzo, per condurre il lettore in un viaggio attraverso l’evoluzione della ristorazione italiana, celebrando tradizione, innovazione e creatività.

Sono 2.425 i locali censiti dalla Guida, tra ristoranti, trattorie, wine bar, bistrot, locali internazionali. 400 le novità che debuttano quest’anno. E le Marche si difendono bene, come sempre d’altronde.

Ricco il palmares della regione con le sue 74 insegne, 5 nuovi ingressi e un ottimo posizionamento con le sue 4 Tre Forchette. E il premio speciale per il miglior cuoco emergente d’Italia.