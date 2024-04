Le vetrine addobbate. La città si colora nella volata Champions: "Bologna, siamo con te"

A due giorni dalla grande sfida contro l’Udinese, attesa domenica al Dall’Ara da un Bologna lanciatissimo dopo il trionfo di Roma, cresce sempre di più l’entusiasmo per i ragazzi di Thiago Motta. Sia in città che in provincia fioriscono le vetrine addobbate con i colori rossoblù nell’ambito dell’iniziativa ’Fino alla fine, forza Bologna’ lanciata da Confcommercio Ascom, con il sostegno del ’Carlino’ e di Emil Banca. Tantissime attività commerciali, negozi, bar, ristoranti, studi professionali hanno già aderito non solo sotto le Torri, ma anche nell’hinterland e in tutto il territorio, dalla Bassa all’Appennino.

Tutti uniti per lanciare la volata di Zirkzee e compagni verso il sogno della Champions, un traguardo davvero storico che potrebbe arrivare proprio nell’anno in cui si celebrano i sessant’anni dal glorioso scudetto del 1964. Fra le ultime adesioni alla campagna lanciata dall’Ascom, ecco la Car, concessionaria ufficiale di Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Dodge, Ram, Mitsubishi, Fiat Professional, Kg Mobility, Sportequipe e Microlino, che ha addobbato le vetrine della sede di viale Pietramellara 4. Un’idea a cui hanno partecipato con entusiasmo la titolare Trilli Zambonelli e tutti i suoi collaboratori. Anche l’agenzia Acis Infortunistica Gamberini srl, in via Tanari 8, ha aderito con convinzione.

Gli stessi colori, quelli del Bologna, brillano in via Enrico Mattei, nella sede del Carlino, dove da domenica scorsa tutte le sere si accende il totem all’ingresso del nostro giornale: un’iniziativa realizzata con la collaborazione di Radio Sata e che durerà fino alla fine del campionato.

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono.

Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Un consiglio: scattate delle fotografie con i titolari o comunque persone fuori dalle vetrine. Così potranno essere valorizzate ulteriormente nella pubblicazione sul giornale, rendendole più personali e ’vive’. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, a Bologna.