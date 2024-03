L’eredità di un’Europa del lavoro

Alessandra

Servidori

Anche cristianamente inteso. Alla base vi è la concezione che tuo non è il posto di lavoro, tua è la professionalità, e allora sono le politiche e l’alleanza concreta tra i corpi intermedi e le parti sociali che costruiscono l’integrazione dell’unicità del territorio di riferimento.

Marco per primo parlò di azioni reciproche tra scuola, università e lavoro, rapporto operativo tra imprese e accademia come incubatore di professionalità: un patrimonio per la formazione permanente e un passaggio di competenze tra lavoratori anziani e giovani, discipline e strumenti pragmatici, in formazione costante rivolta ai settori tecnologici dove si registra una più forte richiesta da parte delle imprese di competenze marcatamente tecnologiche e anche sull’efficientamento dei processi decisionali per trovare soluzioni sostenibili e competitive con la tutela dei posti di lavoro.

Dunque dialogo sociale e contrasto a quel clima di scontro che ci ha privato, attraverso il fuoco delle pallottole brigatiste, di menti eccelse e coraggiose come Biagi. Ancora oggi si insinuano ideologie furiose che inneggiano al cataclisma contrastando quella rivoluzione industriale iniziata che bisogna saper affrontare con risposte condivise e logiche partecipative che abbiano la forza delle parti sociali, nonché la sostanza e i metodi di relazioni e azioni. E anche la ricchezza degli studi di Marco, oggi più che mai attuale e a nostra disposizione per poterla restituire ai giovani.

*Docente di politiche

del lavoro