"L’ex sede Inps di via Gramsci va messa subito in sicurezza"

Il Comune intima alla proprietà dell’ex sede dell’Inps di via Gramsci, al civico 6, di "provvedere alla messa in sicurezza dell’edificio": in particolare, segnala l’amministrazione dando notizia dell’ordinanza, l’entrata principale a causa della sua struttura a tettoia "si presta a essere occupata da attività illecite, come le nicchie laterali lungo il perimetro dello stabile sulle vie Gramsci e Milazzo". L’intervento "si rende necessario per migliorare la sicurezza della zona, oggetto di molte segnalazioni – sottolinea Palazzo D’Accursio – e la fruibilità dei presidi scolastici, sanitari e di collegamento presenti nei dintorni, come la scuola De Amicis, la struttura polifunzionale dell’Ausl e la stazione centrale". La società proprietaria dell’edificio, Adige Building, a cui è stata notificata ieri l’ordinanza, "dovrà ora provvedere alla chiusura dell’entrata con strutture temporanee, per eliminare ogni anfratto e riparo utilizzabile sotto la tettoia e lungo il perimetro dello stabile, su via Gramsci e su via Milazzo – specifica il Comune – per impedire che resti accessibile e venga utilizzato impropriamente, fino all’insediamento del cantiere che avvierà la riqualificazione dello stabile". Nel frattempo, prosegue l’iter autorizzativo dei lavori per realizzare uno studentato, come deliberato dalla Giunta lo scorso novembre.