Libri e letture fuori dalla biblioteca Incontri sulla legalità per gli alunni

‘Sulla strada della legalità, da che parte sto?’ In occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, arriva a Sala Bolognese "BBB beep beep book!", il furgoncino che porta, a suon di clacson, libri e letture fuori dalla biblioteca. Il furgoncino arriverà nei parchi comunali dedicati ad alcune vittime della mafia per incontrare gli studenti delle classi V della scuola primaria del territorio. Un progetto educativo del Comune di Sala, biblioteca comunale e l’associazione ‘Mamme che leggono’ pensato in due appuntamenti: oggi, presso il Giardino pubblico Angelo Vassallo di Osteria Nuova, con gli studenti della scuola primaria e martedì prossimo 21 marzo, presso il giardino pubblico Laura Prati di Padulle, con gli studenti della scuola primaria e quelli della scuola secondaria di primo grado.

Contestualmente saranno premiati i ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato al concorso del Comune dedicato alla legalità a loro dedicato.

Gli alunni, dunque, potranno ascoltare, fare domande, discutere e riflettere per scegliere in modo consapevole "da che parte stare". In occasione di questa importante ricorrenza, inoltre, il Comune di Sala organizza altri due eventi: martedì 21 marzo, alle ore 21, ‘Borsellino’, di e con Giacomo Rossetto a cura di Teatro delle Temperie, presso Villa Terracini, via Gramsci 313, Osteria Nuova; giovedì 23 marzo, Giornata "Libera terra", un pranzo della Legalità che verrà servito nelle mense scolastiche del territorio per promuovere la cultura della legalità, iniziando dalla scuola.