"Lista pubblica e solidale". A sinistra spunta Rizz

A San Pietro, comune già martoriato da un disavanzo nelle casse di quasi 4 milioni di euro, la sinistra si spacca in vista delle amministrative: il civico di centrosinistra Renato Rizz (nella foto) si candida e sfiderà Alessandro Poluzzi, civico di centrosinistra appoggiato dal Pd. L’altro concorrente è Marco Nanetti, civico appoggiato dal centrodestra unito. "In queste ultime settimane, da quando sono diventate pubbliche le candidature dei due schieramenti, ho pensato mancasse una forza politica che rappresentasse i valori delle forze progressiste e che appartengono al mio pensiero politico – dichiara Rizz –. Ecco perché insieme ad altri cittadini abbiamo voluto presentare una lista che, naturale evoluzione de L’Altra San Pietro, già dal nuovo nome esprimesse cosa ci guiderà non solo in questi due mesi ma soprattutto nei prossimi cinque anni in cui ci candidiamo a guidare il Comune: ’San Pietro pubblica e solidale’. Pubblica per due motivi. Perché la deriva privatistica degli ultimi mandati non è ciò che la cittadinanza vuole e pubblica anche perché vogliamo tornare a quel rapporto diretto tra cittadinanza e amministrazione fatto di assemblee e scambi di idee".

Il candidato prosegue: "Solidale perché tutti noi siamo consci che nei periodi di difficoltà, e i prossimi dieci anni di Piano di Riequilibrio lo saranno, la forbice tra le classi più deboli e le altre si allargherà, ecco che la vera risposta può e deve essere la solidarietà. La proposta del mio nome quale candidato sindaco nasce per l’esperienza maturata in tutti questi anni, che insieme alla passione e alle straordinarie competenze delle candidature che formano la lista mettiamo a disposizione. Nei prossimi giorni ci presenteremo alla cittadinanza con un’assemblea pubblica dove andremo a illustrare il nostro programma, che come ho già detto ha nella solidarietà e soprattutto nella trasparenza le sue basi". Rizz, poi, conclude: "La mia storia politica credo sia nota a tutti: sono stato consigliere e vicesindaco con le prime amministrazioni di centrosinistra e successivamente consigliere de ’L’Altra San Pietro’ in opposizione proprio alla deriva che avevano preso quelle successive. Sono attualmente impiegato in un’azienda leader nel settore delle conserve e delle lavorazioni ortofrutticole, in cui ho anche esercitato attività sindacale. Credo che la competenza e la passione politica che ci guida possa essere veramente strumento per invertire lo stato delle cose".

Zoe Pederzini