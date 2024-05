L’omaggio a Ennio Morricone fa il pieno dal Duse

Ultimissime poltrone libere per assistere al concerto ’Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar’ che va in scena stasera alle e 21 al Teatro Duse.

Dopo i sold out delle scorse stagioni, lo spettacolo che omaggia il repertorio del grande compositore e premio Oscar Ennio Morricone, torna in scena con l’Orchestra Ensemble Le Muse, Angelica De Paoli (voce solista) e con la partecipazione straordinaria della soprano italo-svedese Susanna Rigacci (nella foto), che è stata la voce solista di Morricone nel mondo e ora ha scelto di continuare a cantare le opere del Maestro in esclusiva con Le Muse. Alla direzione e al pianoforte il Maestro Andrea Albertini, ideatore dello spettacolo nonché creatore dell’ensemble musicale, tutto al femminile, che sarà protagonista strumentale della serata.

"L’Ensemble Le Muse diretto dal Maestro Andrea Albertini – sottolinea Susanna Rigacci – dimostra grande rispetto delle partiture del M° Morricone. La qualità musicale, interpretativa ed esecutiva è elevatissima. Ecco perché ho scelto di sposare questo progetto, per continuare quel filo sottile e indissolubile che mi lega alle musiche immortali di Ennio Morricone”.

Al M° Albertini spetterà anche introdurre i brani, ripercorrendo con il pubblico i momenti salienti della carriera di Morricone e raccontando le storie che si celano dietro alle sue musiche indimenticabili.

Tra i brani in scaletta ci sono le colonne sonore di The Hateful Eight (2016 – regia di Quentin Tarantino), Per un pugno di dollari (1964 – regia di Sergio Leone), Il buono, il brutto e il cattivo (1966 – regia di Sergio Leone), C’era una volta il west (1968 – regia di Sergio Leone), C’era una volta in America (1984 – regia di Sergio Leone), Mission (1986 – regia di Roland Joffè), Nuovo Cinema Paradiso (1988 – regia di Giuseppe Tornatore) e molti altri capolavori.