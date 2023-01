Bologna: il coraggio di Lorenzo Maestrami, ferito in un incidente alla Dakar. “L’anno prossimo spero di tornare”

Per approfondire:

Bologna, 24 gennaio 2023 - "Il prossimo anno spero di tornare alla Dakar". Il coraggio non manca a Lorenzo Maestrami, 51 anni, il pilota che durante la gara l'11 gennaio ha avuto un grave incidente in moto.

Il pilota Lorenzo Maestrami con l'équipe medica del Maggiore di Bologna che lo ha curato

Trasportato in emergenza all'ospedale militare vicino a Dammam, è stato poi trasferito al trauma center del Maggiore, e in particolare alla chirurgia vertebrale d'urgenza e del trauma, centro di terzo livello con il maggior numero di casi di fratture della colonna vertebrale e della pelvi nel territorio nazionale.

Il paziente è stato operato al bacino il 19 gennaio e ora è in fase di ripresa.

Il 14 gennaio, la società medica francese che gestisce i traumi dei partecipanti alla gara ha preso contatti con l’equipe di Federico De Iure, Direttore della Chirurgia Vertebrale d'Urgenza e del Trauma dell’Ospedale Maggiore.

Il Trauma center è stato selezionato come il centro più appropriato per competenze e professionalità in grado di garantire le migliori cure al pilota. Il motociclista è stato operato il 19 gennaio dall’equipe del trauma center del Maggiore sotto la guida di Matteo Commessatti, chirurgo specializzato nella traumatologia del bacino.