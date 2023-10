L’Oscar dell’agricoltura ai ’contadini con il camice’

C’è vita nei campi dell’Appennino. Una giovane azienda di Castiglione dei Pepoli figura tra quelle premiate agli Oscar Green dell’Emilia Romagna, l’annuale premio all’innovazione in agricoltura che quest’anno si è svolto presso l’agriturismo Corte dei Landi di Reggio Emilia. I premi sono stati consegnati alla presenza dei presidenti e dei direttori provinciali di Coldiretti, il presidente di Coldiretti Emilia-Romagna Nicola Bertinelli, il direttore Marco Allaria Olivieri, il delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Marco Sforzini, l’assessore regionaleall’Agricoltura Alessio Mammi e il presidente di Anbi nazionale Francesco Vincenzi. Per la categoria Custodi d’Italia ha vinto Arianna Fabbri della società agricola La

Bargazzina. A Castiglione Arianna e il marito Paolo T. Moro portano avanti il loro progetto di ‘contadini con il camice’. I due giovani infatti, dopo la Laurea in

Chimica, hanno deciso di ritornare sui terreni della famiglia di Arianna e sviluppare in Appennino il loro progetto imprenditoriale. Nel vivaio aziendale, aperto anche alla vendita diretta, vengono coltivate durante l’anno più di 100 varietà di piante officinali, oltre a quelle ornamentali e qualche ortiva. Nei campi vengono invece coltivate le piante riservate alla trasformazione nel laboratorio per la produzione di tisane, oli essenziali e altri prodotti a base di erbe.

"E’ una grandissima soddisfazione vedere crescere un’azienda come questa nel nostro territorio, con giovani coraggiosi che tornano a coltivare la terra dei loro nonni – afferma l’assessore all’Agricoltura Tommaso Tarabusi –. Arianna e Paolo sono la dimostrazione che fare agricoltura in montagna è possibile, ma a condizione di farlo in modo innovativo e sfidante. Questi ragazzi hanno dimostrato di avere da subito le idee chiare e sono convinto che arriveranno altri successi, con l’auspicio che possano servire da spunto per altre realtà da fare crescere nel nostro territorio".