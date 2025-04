"Ludovico si sta aggravando". Il papà avvia un’altra raccolta fondi

Una cura sperimentale in Germania che comporta ulteriori risorse economiche per la famiglia di Ludovico. Stiamo parlando di un adolescente di 17 anni di Pieve, Ludovico appunto, che da più di tre anni sta affrontando una battaglia contro un aggressivo sarcoma adolescenziale. Le cure della medicina convenzionale di chemio e radioterapia non sono state sufficienti a contenere la malattia che, si è ripresentata tenacemente in corso di cure con metastasi toraciche diffuse.

La famiglia però, non si è data per vinta e da maggio dello scorso anno ha cominciato a ricercare soluzioni, attraverso cure sperimentali, alternative alle chemioterapiche alle quali la malattia aveva sviluppato evidente resistenza. I genitori, con molta tenacia, sono riusciti a trovare un centro privato tedesco che può tentare una immunoterapia oncologica personalizzata.

"Mio figlio – commenta Luigi, il papà di Ludovico – da più di tre anni non ha un’adolescenza, non frequenta la scuola, le terapie invasive lo hanno costretto a lunghi e angoscianti ricoveri isolandosi dal mondo". Di Ludovico si è interessata anche l’amministrazione comunale di Pieve e anche la comunità locale tanto che sono state organizzate alcune iniziative in favore del giovane. Parallelamente, non potendo contare sul sostegno economico dalla sanità pubblica, nello scorso dicembre, la famiglia di Ludovico ha attivato attraverso l’associazione onlus ‘Insieme per Cristina’ una apposita raccolta fondi per cure sperimentali, attiva sulla pagina di Gofundme.

p. l. t.