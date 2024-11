L’ultimo tour. I Sum 41 all’Unipol Arena

Arrivano stasera all’Unipol Arena di Casalecchuio i Sum 41, con tutta la loro energia. La band pop punk che ha unito un’intera generazione ha annunciato da tempo infatti l’ultimo tour: Tour of the Setting Sum’. "Siamo davvero entusiasti", ha detto Deryck Whibley.

"Questa è un’altra tappa dei nostri ultimi concerti e i nostri fan all’estero sono stati incredibili per noi nel corso degli anni, quindi non vediamo l’ora di mettere in scena il miglior spettacolo della nostra vita e di andarcene alla grande". I Sum 41 hanno recentemente pubblicato il doppio album Heaven :x: Hell.