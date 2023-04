Macchine per l’edilizia, si cerca un disegnatore

Azienda con attività di fabbricazione di pompe per calcestruzzo e macchine per l’edilizia cerca disegnatoretrice meccanicoa junior a Castel San Pietro Terme. È richiesta la conoscenza Cad 2D e 3D possibilmente SolidWorks. Per quanto riguarda il titolo di istruzione viene richiesto il diploma di scuola superiore o la Laurea. Il luogo di lavoro è raggiungibile con mezzo pubblico. È offerto un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato - CCNL metalmeccanica Confapi. L’orario è full-time e l’annuncio è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso, quindi sia a uomini che donne. Per candidarsi a questo lavoro la procedura è come quella delineata in tutti gli gli altri casi: dopo esserti registrato con SPID

o CIE al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante "Invia candidatura", poi occorre seguire le istruzioni riportate.