Macron in sella con la Yamaha. La nuova partnership in MotoGp

Macron sale in sella accanto a Yamaha. A partire dalla prossima stagione di MotoGP il marchio di abbigliamento sportivo bolognese scenderà in pista al fianco del Team Monster Energy della casa dei Tre Diapason come Official Clothing Supplier e di conseguenza anche Official Sponsor del marchio giapponese nel massimo campionato dedicato alle due ruote.

Le due aziende hanno siglato un accordo quadriennale, che sarà effettivo dall’inizio del 2025, con Macron che entrerà per la prima volta in MotoGP a pochi mesi da un altro accordo prestigioso firmato in ambito motoristico, quello con Lamborghini.

Il brand bolognese sarà licenziatario esclusivo per le linee Team, Corporate e Travel, vendendo e distribuendo inoltre a livello mondiale le collezioni di merchandising Team, Travel e Fan Gear dedicate ai tifosi e agli appassionati.

"Sono lieto di annunciare l’ennesima prestigiosa partnership con un marchio di rilevanza mondiale – commenta Gianluca Pavanello, ceo di Macron –. La nostra continua e instancabile attività di ricerca e innovazione per realizzare capi tecnici di altissima qualità ci consente di mettere a disposizione del Monster Energy Team Yamaha MotoGP una linea di abbigliamento che rappresenta il top di gamma al livello di performance unito allo stile e ad un design esclusivo. Macron lega così il suo nome a un altro marchio prestigioso, le cui moto hanno più volte trionfato a livello mondiale e sono state condotte alla vittoria da alcuni dei piloti più titolati della storia come Giacomo Agostini, Max Biaggi, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Fabio Quartararo.

"La nostra collezione trasmette eleganza, senso della velocità e spirito vincente – continua Pavanello – verso quei successi futuri che vogliamo festeggiare insieme".

