Magneti Marelli, la protesta dei dipendenti in Regione. Bonaccini: “Chiediamo certezze”

Bologna, 28 settembre 2023 - Il primo round per salvare la Marelli arriva in Regione. In attesa dell’incontro al ministero delle Imprese e del made in Italy a Roma il 3 ottobre, stamattina i dipendenti dell’azienda di Crevalcore si sono riuniti in presidio sotto l’assessorato del lavoro di Viale Aldo Moro tra bandiere e striscioni.

Circa 300-400 persone, tutte con un unico obiettivo: scongiurare il rischio di licenziamento di tutti i 230 dipendenti, dopo che la proprietà, il fondo americano Kkr, ha annunciato la chiusura dello stabilimento in provincia di Bologna. Prima del confronto tra le parti, alla presenza delle istituzioni locali, dell’azienda e delle rappresentanze sindacali di Fiom, Fim e Uilm, hanno fatto un breve passaggio al presidio il presidente della Regione Stefano Bonaccini con l’assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, e il capo di gabinetto con delega al Lavoro Sergio Lo Giudice.

A prendere la parola è il governatore dell’Emilia-Romagna: “Chiediamo quattro cose. La prima, sgomberare dal campo la cessazione delle attività, la seconda è che l’azienda presenti al governo un piano di reindustrializzazione del sito produttivo, la terza è tutelare lavoratori e lavoratrici. Infine, chiediamo certezze sullo stabilimento di Bologna". Poi alcune parole chiare alla politica: “Non mi interessano le passerelle o gli slogan senza ottenere i risultati“, punge Bonaccini. “Questa è l’Emilia-Romagna del Patto per il lavoro e per il clima e nessuno deve fare cassa sulla pelle di centinaia di lavoratori“.